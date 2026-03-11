アイスショー「滑走屋〜第二巻〜」の直前合宿で代替メンバーにアドバイスする三宅咲綺（左）＝11日、松山市フィギュアスケート女子の三宅咲綺（シスメックス）が11日、松山市で取材に応じ、練習で転倒して骨盤の上前腸骨棘を骨折したと明らかにした。19日から福岡市で行われるアイスショー「滑走屋〜第二巻〜」出演は見合わせる。松葉づえ姿で、復帰は「リハビリをして1カ月半〜2カ月くらい」と見通しを示した。23歳の三宅は今