イギリスの「フィナンシャル・タイムズ」は、商船三井が所有するコンテナ船が11日未明にペルシャ湾で攻撃を受け船体の一部が損傷したと報じました。関係者によりますと、コンテナ船はペルシャ湾に停泊中で船員にけがはなく、自力で航行可能な状態だということです。また、フィナンシャルタイムズはホルムズ海峡を通過しようとしていたタイ船籍の貨物船がイラン沖で攻撃を受け、乗組員が退避したほか、別の船舶も正体不明の飛翔体に