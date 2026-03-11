企業業績のモメンタムを測る指標 今回は、企業が四半期決算で公表する営業利益の伸びを投資尺度として用いる投資戦略を紹介します。 企業業績のモメンタムを測る指標として、シンプルで分かりやすいものの一つが「四半期営業利益の前年比」です。これは、四半期決算で公表される直近3ヶカ月分の営業利益が、前年同期と比べてどの程度伸びているのかを見るものです。 「成長モメンタム」を捉えるうえで有効な指標である「四半期