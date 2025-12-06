人気声優の上坂すみれさん（33）が2025年11月28日、自身のインスタグラムを更新。タイトな赤ニットワンピ姿を披露した「2時間たっぷりお話できる場所ができました！」上坂さんは、赤ニットワンピをまとった全身のアップショットや、美スタイルが際立つ後ろ姿など6枚の写真を投稿。「昨日から！なんとね！私のYouTubeチャンネルにて新番組が始まりましたよお〜〜！！！」と報告し、「これから月に一度、みなさまと2時間たっぷりお話