ワールドベースボールクラシック（WBC）に出場している日本代表・侍ジャパンの大谷翔平選手が2026年3月10日にインスタグラムで、愛犬・デコピンの姿を投稿した。東京タワーをバックにした写真もあり、「日本に来てたんだね！」といった反響が寄せられている。無防備な寝姿の写真も大谷選手はインスタグラムのストーリーズ機能で、デコピンが毛布の上でお腹を上に向けて寝ている写真を投稿した。続けて、ライトアップされた東京タワ