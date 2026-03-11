BE:FIRST¡Ê¥Óー¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡Ë¤ÎMANATO¡Ê¥Þ¥Ê¥È¡Ë¤ÈSOTA¡Ê¥½¥¦¥¿¡Ë¤Î¥À¥ó¥¹Æ°²è¤¬¡¢¥°¥ëー¥×¤Î¸ø¼°SNS¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ ¡ÚÆ°²è¡Û①³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¥À¥ó¥¹¤¹¤ëBE:FIRST¥Þ¥Ê¥È¡õ¥½¥¦¥¿②③④¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡È¥½¥¦¥Þ¥Ê¡É¤Ï¥À¥ó¥¹Æ°²è¤òÅê¹Æ ¢£BE:FIRST¥Þ¥Ê¥È¡õ¥½¥¦¥¿¤¬Â©¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ë¥À¥ó¥¹ ¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¥É¥ó¥­ー¡×¤È¤¤¤¦¥­¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤¿Æ°²è¤Ç¤Õ¤¿¤ê¤¬ÍÙ¤ë¤Î¤Ï¡¢K7¤Î¡ÖCome Baby Come¡×¡£