LINEヤフーは、東日本大震災から15年を迎えたことを受け、被災地支援や防災意識の向上を目的とした企画「3.11 これからも、できること。」を実施している。あわせて、個々の家庭に最適化した備えを提案する新コンテンツ「わが家の防災カルテ」も提供されている。 「わが家の防災カルテ」は、家族構成や居住地域など5つの質問に回答することで、その世帯に最適な防災行動や備蓄情報を確認できる診断コンテンツ。