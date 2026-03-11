観音寺市役所 香川県観音寺市が3月5日、市民サービスの利用者からの不当なクレームや言動、いわゆる「カスタマーハラスメント」への対策について基本方針を策定しました。 観音寺市は2025年12月、職員にアンケートを行い、387件の回答がありました。受けたことがあるハラスメントとして最も多かったのは「長時間拘束」で、「暴言」や「リピート型」が続きます。 職員の意見を踏まえ、安心