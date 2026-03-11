ピクサー・アニメーション・スタジオが「モンスターズ・インク」シリーズ第3作を開発中であることが明らかになった。スタジオのチーフ・クリエイティブ・オフィサーであるピート・ドクター氏が「ウォール・ストリート・ジャーナル」紙の特集記事の中で言及している。 【写真】イメージぴったり、日本語吹き替え版の凸凹コンビ 第1作「モンスタ