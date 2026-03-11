試合に欠場も、東京ドームが沸いたファンサービス■日本 9ー0 チェコ（10日・東京ドーム）野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手が見せた“神対応”に、米放送席も歓喜に包まれた。侍ジャパンは10日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組のチェコと対戦。米放送局「FOXスポーツ」は、東京ドームのファンが沸いた“ワンシーン”を紹介した。この試合、大谷はスタメンを外れたが、試合途中、右翼を守る