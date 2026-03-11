試合に欠場も、東京ドームが沸いたファンサービス

■日本 9ー0 チェコ（10日・東京ドーム）

野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手が見せた“神対応”に、米放送席も歓喜に包まれた。侍ジャパンは10日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組のチェコと対戦。米放送局「FOXスポーツ」は、東京ドームのファンが沸いた“ワンシーン”を紹介した。

この試合、大谷はスタメンを外れたが、試合途中、右翼を守る佐藤輝明内野手のキャッチボール相手を務めるためグラウンドに登場。同局で実況を務めたスティーブン・ネルソン氏は「ショウヘイ・オオタニが右翼線上に登場しました。テルアキ・サトウのウオーミングアップ相手を務めていました」と伝えた。

キャッチボールを終えた大谷は、スタンドで見守っていた少年にアンダートスでボールを投げ入れた。しかし少年はキャッチできず、まさかの落球。その瞬間、解説のホセ・モタ氏は思わず「Oh!!!」と驚き、ネルソン氏も「Oh,no!!!」と落胆の声を上げた。

モタ氏は「うんんん……」と悔しそうに声を漏らし、「もう1度やるんだショウ」とコメント。すると大谷はそのボールを拾いあげると、少年のもとに歩み寄って手渡しでプレゼントした。見届けたネルソン氏は「OK! YES! YES!」と喜びの声を上げていた。

試合には出場しなかったものの、大谷がイニング間に見せたさりげないファンサービスは、少年にとって忘れられない思い出となりそうだ。（Full-Count編集部）