◇第6回WBC1次ラウンドC組日本９ー０チェコ（2026年3月10日東京D）ここまで3試合で2発を含む6打点の大谷翔平投手（31＝ドジャース）はこの日は出番なし。試合後の会見で井端弘和監督（50）が欠場の判断について説明した。その理由について、井端監督は「こちらに来てからっていうか、投手の練習のプランもいただいているので。今日はその投手のピッチング練習も入ってましたし」と、調整の中での判断だったと語った。