【番外編4】 3月10日 公開 「番外編4」を読む 【拡大画像へ】 双葉社は、ましまし氏のマンガ「本日の卜部さんと」の「番外編4」をWebアクションに公開した。 「番外編4」では、勢いで木の下にキスした翌日のハルナの独白が描かれている。なお、第18話も現在無料公開されているので、前日に何があったか知りたい人はぜひそちらも読んでみてほしい。 「本日の卜部さんと」のペー