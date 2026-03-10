サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、高輝度LEDライトとスマホ連動機能で夜間の防犯対策を強化できるソーラー充電式屋外用防犯カメラ「400-SSA013」を発売した。■電源不要のソーラー充電で簡単設置本製品はソーラーパネル一体型設計を採用した防犯カメラ。電源工事や配線が不要なため、玄関や駐車場、勝手口などの屋外スペースに手軽に設置できる。内蔵バッテリーを搭載しており、日中に太陽