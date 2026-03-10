センサーライトと防犯カメラを1台に集約！スマホ連動のソーラー屋外カメラ
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、高輝度LEDライトとスマホ連動機能で夜間の防犯対策を強化できるソーラー充電式屋外用防犯カメラ「400-SSA013」を発売した。
■電源不要のソーラー充電で簡単設置
本製品はソーラーパネル一体型設計を採用した防犯カメラ。電源工事や配線が不要なため、玄関や駐車場、勝手口などの屋外スペースに手軽に設置できる。内蔵バッテリーを搭載しており、日中に太陽光で充電することで夜間の監視を継続。USB Type-Cによる充電にも対応しているため、日照条件が十分でない場所でも柔軟に運用できる。
■高輝度LEDライトで夜間の防犯対策
最大約650ルーメンの高輝度LEDセンサーライトを搭載。人の動きを検知すると自動でライトが点灯し、周囲を明るく照らします。夜間でも玄関や駐車場の視認性を高めると同時に、不審者への威嚇効果を発揮する。防犯カメラとセンサーライトを1台に集約しているため、設置スペースを抑えながら効率的に防犯対策を行える。
■人感センサーで自動録画・自動通知
専用アプリ「Sanws Connect」に対応し、スマートフォンからリアルタイム映像の確認や録画データの再生が可能だ。離れた場所からでも自宅周辺の状況をチェックできるため、防犯対策の安心感が高まる。録画データはmicroSDカードに保存でき、クラウド契約不要で手軽に運用できる。
■スマホ連携でリアルタイム確認
専用アプリ「Sanws Connect」に対応し、スマートフォンからリアルタイム映像の確認や録画データの再生が可能だ。離れた場所からでも自宅周辺の状況をチェックできるため、防犯対策の安心感が高まる。録画データはmicroSDカードに保存でき、クラウド契約不要で手軽に運用できる。
■双方向通話で来訪者対応も可能
本体にはマイクとスピーカーを内蔵しており、スマートフォンアプリを通じて双方向通話が可能だ。来訪者への応答や宅配業者との簡単なコミュニケーション、不審者への警告などに活用できる。防犯カメラとしての役割だけでなく、日常のセキュリティコミュニケーションツールとしても活躍する。
■製品仕様
■高輝度LEDライトとスマホ連動機能で夜間の防犯対策を強化できるソーラー充電式屋外用防犯カメラ「400-SSA013」
