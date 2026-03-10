【第9話】 3月10日 無料公開 第9話「死へのカウントダウン」を読む 【拡大画像へ】 秋田書店は、近江のこ氏のマンガ「もうやめて回復しないで賢者様！」の第9話「死へのカウントダウン」をヤンチャンWebで無料公開した。本作は「くらげバンチ」での連載を終了しており、3月10日より「ヤンチャンWeb」に移籍しての連載再開となる。 第9話では、魔人イーギルシャイナと対峙した大賢