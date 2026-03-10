スイスの高級機械式時計「クロノスイス」は、「Space Timer」(スペースタイマー )シリーズの新作「Space Timer GRAVITY」(スペースタイマー グラビティ)を発売する。CH-9343M.2-MOPA○クロノスイスが放つ最新作「Space Timer GRAVITY」機械式時計の伝統的な装飾技法と、前衛的なデザインを融合させるブランド「クロノスイス」が発表した新作「Space Timer GRAVITY」は、単なる天体への憧憬を表現した時計ではない。それは、宇宙を