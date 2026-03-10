北海道で獲れるようになったブリ、価格高騰しているホタテ、寿司ネタとして使われるようになったシイラ、サーモンにアボカドやマヨネーズを合わせる食べ方……。寿司をめぐる環境は、近年大きく変化している。その背景について、「一般社団法人さかなの会」代表で、著書に『寿司ビジネス』があるながさき一生氏が解説する。「気候変動」が寿司ネタに与える影響近年、寿司ネタを取り巻く環境は大きく変わってきています。その背景に