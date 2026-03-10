春になると身がふっくらと太り、うま味がぐっと増すアサリ。手頃な価格で手に入りやすく、鉄分やミネラルも豊富なのがうれしいですね。だしがジュワッと広がる味わいは、毎日の献立に大活躍。今回は旬を楽しむ人気レシピランキングTOP3をご紹介します。■【人気レシピNo.1】うま味ジュワッ！定番アサリの酒蒸しフライパンでサッと蒸すだけで、アサリのうま味がジュワッとあふれ出す王道レシピ。シンプルな味付けだからこそ、貝のだ