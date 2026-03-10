WBC歴代屈指と語り継がれるに違いない好ゲームだった。【そりゃ人気でるわ…】WBCでも話題、台湾名物「かわいすぎるチア」をじっくり見る8日の韓国−台湾戦。シーソーゲームを延長10回タイブレークの末、台湾が執念で勝ち取った。2024年の野球国際大会「プレミア12」で日本を破り優勝、世界ランク2位という立場で挑んだ今大会、ファンの大熱狂とは裏腹に、台湾代表は初戦から苦しいスタートを強いられた。「100年分の戦力差