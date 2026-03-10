顔を抑え、人目をはばからずに大粒の涙を流したイ・ジョンフ(C)Getty Imagesある者はグラブを投げ出し、ある者は叫び、そしてある者は涙を流す――。3月9日に東京ドームで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組で、オーストラリアに7-2で勝利した直後、韓国ナインは一様に喜びを爆発させた。【動画】痛恨のエラー元NPB助っ人の豪州遊撃手のプレーを見る「突破は奇跡」とも言われた過酷な条件下での