韓国がやってのけた“奇跡の8強”に母国メディアも手のひら返しで賛辞　涙した選手に論調一変「韓国野球の底力を見た」【WBC】

顔を抑え、人目をはばからずに大粒の涙を流したイ・ジョンフ(C)Getty Images

ある者はグラブを投げ出し、ある者は叫び、そしてある者は涙を流す――。3月9日に東京ドームで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組で、オーストラリアに7-2で勝利した直後、韓国ナインは一様に喜びを爆発させた。

「突破は奇跡」とも言われた過酷な条件下での戦いを制した。2勝1敗のオーストラリア、1勝2敗の韓国、全4試合を終えて2勝2敗の台湾の3チームに2位通過の可能性が残っていた中で、韓国がベスト8進出を果たすには5点差以上をつけて勝利し、かつ2失点以内に抑える必要があった。

この日は打線が序盤からオーストラリア投手陣を攻略。先に5点をリードした5回に1点を返されながら6回に6点目を奪取し、“2位通過の条件”を満たしていた。

ただ、瀬戸際で韓国はオーストラリアに苦しめられる。6-1とリードした8回裏一死二塁の局面でバザーナに適時打を打たれて1点を献上。2失点目を喫し、勝利しても突破が叶わない状況に追い込まれた。

2009年大会から17年間も1次ラウンド突破をできずにいた韓国。それだけに重苦しい空気が漂ったが、4番の一振りが流れを変えた。