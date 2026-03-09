先週（3月2日週）の振り返り＝イラン攻撃きっかけに米ドル高・円安、一時158円台 原油等の供給懸念を背景に「世界一の産油国」米ドル買い拡大 先週は米国とイスラエルによるイラン攻撃によって、イランがホルムズ海峡封鎖に動いたことから原油やガスの供給懸念が拡大しました。原油等の供給リスクの高まりを受けて、円やユーロが売られる一方で、「世界一の産油国」である米ドルや資源国通貨とされる加ドル、豪ドルが買わ