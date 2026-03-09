まさに王者!アジアの舞台へ ◇3月7日／2025-26リーグHレギュラーシーズン男子第18節▢豊田合成記念体育館エントリオ （写真：ギリギリの体制からゴールを狙う荒瀬） 国内最高峰のハンドボールリーグであるリーグH。V 6を目指す豊田合成ブルーファルコン名古屋は、現在リーグ５位の大同特殊鋼Phenix TOKAIと対戦した。試合序盤は一進一退の攻防が続いたが、ブル