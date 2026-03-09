【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：47,501.55 ▼453.19（3/6）NASDAQ：22,387.68 ▼361.31（3/6） 1.概況 6日の米国市場は主要3指数が揃って続落しました。同日に発表された米雇用統計が市場予想以上に悪化を示す内容であったほか、継続する中東情勢の緊迫感が投資家心理の重荷となりました。ダウ平均は320ドル安の47,634ドルと前日比続落で取引を開始しました。寄り付きで大きく下げ幅を拡大