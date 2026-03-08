有吉弘行がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER（サンドリ）」 https://news.audee.jp/news/index.html?ctg=%E6%9C%89%E5%90%89%E5%BC%98%E8%A1%8C%E3%81%AESUNDAY%20NIGHT%20DREAMER。3月のアシスタントはぐりんぴーすの落合隆治と宮下草薙の宮下兼史鷹です。3月1日（日）の放送では、“スーパーマーケットの商品の配置”について語り合いました。（左から）宮下兼史鷹、有吉弘行、落合隆