7日、高さ10メートル以上のサクラの木が倒れ、利用者が一時下敷きとなった東京・世田谷区の砧公園で8日は、スギの木が倒れ、車2台が接触する被害がありました。警視庁などによりますと8日正午すぎ、東京・世田谷区にある砧公園で「枝が車に当たっている」と110番通報がありました。公園内の駐車場近くのスギの木が倒れ、停めてあった車2台が枝に接触するなどして巻き込まれたということです。ケガ人はいませんでした。砧公園では7