中国全人代に合わせ、記者会見する王毅外相＝8日、北京（共同）【北京共同】中国の王毅外相は8日、北京で開会中の全国人民代表大会（全人代＝国会）に合わせて記者会見した。台湾有事が存立危機事態になり得るとした高市早苗首相の国会答弁に関連し「台湾問題は中国の内政だ。日本が干渉する資格はあるのか」とけん制。かつての日本の軍国主義に言及し「中国やアジアの人々が日本の行く末に高度な警戒と憂慮を抱くのは当然だ」と