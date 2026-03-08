埼玉県在住の50代女性・Kさんが思い出すのは、数年前の夏のこと。バスの乗客は私だけ。運転手がバックミラー越しにチラチラと私を見て来る…下車する際、運転手が私に告げた言葉その年の夏休み、Kさんの小学校5年生の息子が一人で祖父母宅へ行くことになった。初めての一人旅。新幹線に乗る前に、いろいろ確認していると......。＜Kさんからのおたより＞数年前の夏休みのことです。私の実家のある静岡に行くことを考えていたのです