「ＷＢＣ東京プールｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップ侍ジャパン韓国代表」（７日、東京ドーム大谷翔平選手が２試合連続の本塁打を放った。２−３の三回、右翼スタンドに同点弾。ベンチに冷静になるように抑えるようなポーズをとりながらダイヤモンドを回ったが、ベンチに戻って来ると、侍ジャパンのメンバーとハイタッチを交わしながら、チームを勢いづけるように「はい同点〜！」「はい同点〜！」と連呼した。