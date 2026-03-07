8日は、寒気が流れ込む影響で北日本や北陸から山陰では雲が多く、日本海側を中心に雪や雨が降るでしょう。ただ、西から高気圧が張り出してくるため、雪や雨の範囲は次第に狭くなる見込みです。また、関東では朝にかけて沿岸部を中心に湿った空気が流れ込みやすく、所によりにわか雨やにわか雪がありそうです。日中は青空が広がり、降水の心配はないでしょう。その他の地域は概ね晴れる見込みです。最低気温は全国的に前日より低く