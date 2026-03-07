◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールB アメリカ - ブラジル(日本時間7日、ダイキン・パーク)バイロン・バクストン選手に死球が当たり会場は一時騒然としました。アメリカはWBC初戦でブラジルとの対戦。アーロン・ジャッジ選手の初回ホームランで2点先制と幸先のいい出だしとなりました。5回にはブラジルの投手陣が制球を乱し3連続四球で満塁でアメリカにチャンスが訪れます。打席に入ったバクストン選手に投じら