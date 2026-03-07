歌手西川貴教（55）が6日、Xを更新。ライブやイベント会場における迷惑行為を受けて、自身の思いを明かした。西川の公式ファンクラブ「turbo」のXアカウントが6日に更新され、「西川貴教が出演するライブ・イベント会場において、お客様による迷惑行為が確認されております」と報告。具体的には、「車椅子の方の付添人」と偽って入場し、車椅子観覧エリアではなく前方ブロックへ侵入する行為や、ほかの観客に声をかけて、座席交換