日本に打ちのめされ、肩を落とすツェン・ハオジュ監督(C)Getty Images日本の波状攻撃を食い止めきれずに痛恨の2敗目を喫した。3月6日、東京ドームで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドで、台湾代表は大会王者の日本代表と対戦。前日の豪州戦に0-3で敗れていたチームは、何としても勝利を掴みたいところだったが、2回になんと10失点……。打っても山本由伸らを相手に成す術がなく0-13でコールド負けを