◇第6回WBC1次ラウンドC組日本13―0台湾（2026年3月6日東京D）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は6日、東京ドームで1次ラウンドC組が行われ、大会連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」は初戦で台湾と対戦。2回にドジャース・大谷翔平投手（31）が先制グランドスラムを放つなど、打線が爆発し、7回コールド勝ちを飾った。ドーム騒然の一発が飛び出したのは2回1死満塁。絶好の場面で回ってきた打席を無駄にする大谷