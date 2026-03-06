九州・沖縄・山口で放送の優れたニュース映像を表彰する「九州写真記者協会映像コンクール」でKKTカメラマンの作品がニュース撮影部門の「優秀賞」を受賞しました。 受賞したのは去年7月16日にニュースエブリーくまもとで放送した早川弘将カメラマン撮影・編集の『私のメッセージ「死の4日前に伝えた愛情」』です。県民の人生に焦点を当てるシリーズ企画で、すい臓がんを患った男性