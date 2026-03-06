大分県警察本部の人事異動が6日発表され、対象は昨年度より46人少ない816人となっています。 【写真を見る】大分県警人事異動2026「トクリュウ」対策強化、自転車青切符導入に向け増員 組織改編では、SNSや闇バイトを通じて犯罪の実行役を集める「匿名・流動型犯罪グループ（トクリュウ）」対策を強化。全体を総括指揮する司令塔ポストを新設します。 また、自転車の交通違反への「青切符」導入に向け、交通指導課で増