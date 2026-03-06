ピラフ星人の新曲「Shalala」が、4月12日より放送のTVアニメ『夜桜さんちの大作戦』第2期のエンディングテーマに起用。また、同曲を4月19日に配信リリースし、同日付でソニー・ミュージックレーベルズよりメジャーデビューすることも発表となった。 （関連：【映像あり】ピラフ星人の新曲「Shalala」がEDテーマ、TVアニメ『夜桜さんちの大作戦』第2期メインPV） 本情報は、