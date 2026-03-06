成城石井は、2026年3月7日に「成城石井自家製 シナモン香るスペキュロス」(15枚入り税込539円)を、全225店舗および公式オンラインショップ「成城石井.com」で本格販売する。また、4月からはベルギーの老舗メーカー「VONDELMOLEN(ヴォンデルモーレン)」の「スパイスケーキ」2種(プレーン税込1,610円、ハニー税込1,826円)を新発売する。【商品画像一覧はこちら】シナモンがしっかりと香るスパイスケーキはプレーン/ハニーの2種〈25年