「先週の金曜日のことですよ。その前は2週間前の金曜日も、すぐそこの歯医者さんに来たんですよねえ。総理の予定が公開されているからみんな集まっちゃうんです。この狭い商店街に人がごった返して、選挙演説でもやるんですかというほどなんですよ。見に行った人曰く、頭しか見えなかったと言っていました。歯科医院を道挟んだ向かいの駐車場に黒塗りの車が止まって、そこから道を横切るだけだから、どうせ見えやしないのにね」（