オーストラリア監督が会見野球の第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は6日、1次ラウンド・プールCのオーストラリア―チェコ戦（東京ドーム）が行われる。オーストラリア代表のデービッド・ニルソン監督が試合前に会見。かつて「ディンゴ」の登録名で、中日でプレーしていた指揮官は、日本の子供たちを約500人招待していることを明かした。5日の台湾との初戦に3-0で勝利し、勢いに乗る。ニルソン監督は「今日も昨日