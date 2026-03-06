オーストラリア監督が会見

野球の第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は6日、1次ラウンド・プールCのオーストラリア―チェコ戦（東京ドーム）が行われる。オーストラリア代表のデービッド・ニルソン監督が試合前に会見。かつて「ディンゴ」の登録名で、中日でプレーしていた指揮官は、日本の子供たちを約500人招待していることを明かした。

5日の台湾との初戦に3-0で勝利し、勢いに乗る。ニルソン監督は「今日も昨日と変わらずチームを信じる。今日の試合を集中して戦いたい」と意気込んだ。前回23年大会は8強入り。「経験した選手がロースターにいることが大きい。昨日の勝利は誇らしいが、プールCとしては何も成し遂げていない」と気を引き締めた。

試合にはプレキャンプを積んできた東京・府中市の子供たち約500人を招待する。ニルソン監督は「マネージャーとして喜ばしかったことの一つは、次世代を担う子どもたちにいい機会を設けることができるかという醍醐味。彼らの前で、彼らの代表としてプレーすることが喜ばしい」と話した。39歳ベテランのティム・ケネリー外野手は「大観衆の中に彼ら（府中の子供たち）がいることが大きい。その前でプレーすることが彼らにとって大きい」と力に変える。



（THE ANSWER編集部）