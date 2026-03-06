セガ フェイブが展開する「セガ ラッキーくじ」に「エスターバニー」たちの幼いころを描いた「エスターバニーリトル」が登場。6等級+ラストラッキー賞で構成され、セガ ラッキーくじで初公開となる描き下ろしイラストデザインのグッズもラインナップされています☆ セガ ラッキーくじ エスターバニーリトル 発売日：2026年3月6日(金)より順次発売予定価格：1回 770円（税込）取扱店：ローソン、ミニストップ、各種