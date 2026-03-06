2月28日、ポケモンセンターで発売された「はじまりのピカチュウ」ぬいぐるみ・マスコットが当日に即完売した。その後、ポケモンセンター公式X（旧Twitter）が「今後の受注販売を予定しております」と発表し、大きな反響を集めている。 「はじまりのピカチュウ」は、1996年2月発売のゲームボーイソフト「ポケットモンスター 赤・緑」に登場した、初代ピカチュウをイメージしたグッズである。