第６回ＷＢＣが５日、いよいよ開幕した。大谷翔平（３１＝ドジャース）を擁する日本代表・侍ジャパンは６日の１次ラウンドＣ組・台湾戦（東京ドーム）で運命の初陣を迎える。世界を熱狂させるスーパースターの一挙手一投足には、国内外のメディアが連日殺到。球場に姿を見せるだけで無数のシャッター音が鳴り響くが、レンズを向けているのは報道陣だけではない。その背後には、常軌を逸した「２４時間監視体制」が敷かれていると