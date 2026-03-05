４日付「オリコンデイリーストリーミングランキング」と「オリコンデイリーデジタルシングル（単曲）ランキング」が５日、発表され、５月末で活動終了する嵐の新デジタルシングル「Ｆｉｖｅ」（４日配信）が、１位を獲得した。「―デイリーストリーミングランキング」では、３２０．９万回（３２０万８８５７回）再生、「オリコンデイリーデジタルシングル（単曲）ランキング」では、７．４万ダウンロード（７万４２５５ＤＬ）