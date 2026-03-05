香川・丸亀市でオートバイとトラックが正面衝突する事故があり、オートバイに乗っていた17歳の男子高校生が死亡しました。4日午後9時半過ぎ、丸亀市の国道11号で、走行中のトラックと道路を逆走してきたオートバイが正面衝突しました。警察によりますと、この事故でオートバイに乗っていた17歳の男子高校生が病院に搬送されましたが、頭を強く打つなどして死亡しました。現場は中央分離帯のある広い直線道路で、警察はオートバイが