東京証券取引所5日の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が4営業日ぶりに反発し、節目の5万5000円を回復した。終値は1032円52銭高の5万5278円06銭。朝方は中東地域の紛争の早期収束を期待した買い注文が先行し、一時2300円超上昇した。ただ先行き不透明感が根強く、買い一巡後は上げ幅を縮めた。前日の米国市場では、イラン情報機関関係者が停戦条件に関する協議を米側に打診していたと伝わり、主要株価指数がそろって上昇