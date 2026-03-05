脱輪事故を起こした群馬県太田市消防本部の救急車＝4日（太田市消防本部提供）群馬県太田市消防本部は5日、妊娠中の20代女性を4日に栃木県の自治医科大付属病院に救急搬送していた救急車が脱輪事故を起こし、到着が18分遅れ、女性が流産したと発表した。市消防本部によると、女性にけがはなかったが、病院到着後に分娩となった。病院の医師は、搬送遅延と流産に「因果関係はない」と説明しているという。