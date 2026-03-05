送検のため千葉県警成田署を出る金山昌秀容疑者＝5日午前千葉県香取市の香取神宮に油のような液体をまいたとして、建造物損壊の疑いで逮捕された医師金山昌秀容疑者（63）が動機について「聖霊に導かれるまま訪れた神社仏閣にオイルを塗った」と供述していることが5日、県警への取材で分かった。県警は同日、容疑者を送検した。県警によると、金山容疑者は同県成田市の成田山新勝寺や茨城県鹿嶋市の鹿島神宮など、その他の寺社